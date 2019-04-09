البرلمان البريطاني يوافق على خطة ماي لتأجيل "بريكست" حتى نهاية حزيران

وافق البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من حزيران/يونيو، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

وصوّت لصالح الاقتراح الحكومي 420 نائباً مقابل 100 نوّاب صوّتوا ضد الاقتراح.

واضطرت الحكومة لإجراء التصويت بعدما أقر البرلمان يوم الاثنين قانونا يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.

وبعد رفض البرلمان لاتفاقها للانسحاب من الاتحاد ثلاث مرات دعت ماي كوربين لمحادثات في البرلمان في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وأطلقت ماي قاطرة محادثات مع حزب العمّال الأسبوع الماضي، غير أن زعيم الحزب جيريمي كوربين لم يبد تفاؤلاً بعد اجتماعه مع ماي، وقال: "إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تتحرك بما يكفي خلال محادثات هدفت لكسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وكان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على تأييد البريطانيين لانسحاب البلاد من الاتحاد في استفتاء ما زال من غير الواضح كيف ومتى بل وما إذا كان هذا سيحدث.

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