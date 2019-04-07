نائبة بريطانية: ماي لم تتزحزح "قيد أنملة" عن خطوطها الحمراء بشأن بريكست

قالت شامي تشاكرابارتي كبيرة مسؤولي السياسات القانونية في حزب العمال البريطاني يوم الأحد إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تتزحزح "قيد أنملة" عن خطوطها الحمراء بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي مما يشير إلى انحسار الآمال في انفراجة سريعة قبل قمة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت لقناة سكاي نيوز "الانطباع الذي لدينا حتى الآن هو أن السيدة ماي لم تتزحزح قيد أنملة عن خطوطها الحمراء... من حيث المضمون، لا يوجد مثقال ذرة من الحركة حتى الآن من جانب الحكومة".

وتابعت "من الصعب تخيل أننا سنحقق تقدما حقيقيا الآن دون انتخابات عامة أو استفتاء ثان على أي اتفاق يمكنها تمريره في البرلمان".

من ناحية أخرى قال جاكوب ريس-موج، وهو نائب بارز عن حزب المحافظين ومن المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، إنه إذا ظلت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد تاريخ 12 أبريل نيسان فينبغي عليها أن تكون أصعب الأعضاء مراسا وترفض إطار عمل ماليا مدته سبع سنوات.

وأضاف ريس-موج الذي يتزعم مجموعة‭‭ ‬‬إي.آر.جي للمشككين في الاتحاد الأوروبي من أعضاء حزب المحافظين الحاكم لقناة سكاي نيوز "إذا أجبرنا على البقاء فينبغي علينا أن نكون الأصعب مراسا.

"عندما يتم طرح إطار العمل المالي لسنوات عديدة وإذا كنا لا نزال في الاتحاد فهذه هي فرصتنا التي لا تأتي إلا مرة كل سبع سنوات للتصويت برفض الميزانية".

إقرأ أيضاً:

المملكة المتحدة تبدأ بإزالة "الاتحاد الأوروبي" من جوازات السفر البريطانية

إجراءات أمنية بريطانية تحسباً من اضطرابات إثر مغادرة الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعفي البريطانيين من تأشيرة الدخول بعد خروج بلادهم من التكتّل