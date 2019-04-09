الأمم المتحدة ستعمل على عقد المؤتمر الوطني الليبي بأسرع ما يمكن

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الثلاثاء إنه سيعمل على عقد مؤتمر وطني، كان من المقرر أن يبدأ يوم الأحد وإنه سيفعل ذلك عندما تتوافر الظروف اللازمة لنجاحه.

وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل/نيسان، لبحث إجراء انتخابات كمخرج من الصراع الذي تشهده البلاد منذ ثماني سنوات.

وعلى الرغم من أن بيان سلامة لم يقل صراحة إن المؤتمر تأجل، فمن غير المرجح على ما يبدو عقده في موعده في ضوء المعركة الجارية بشأن طرابلس. وقال سلامة في البيان: "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي، وبأسرع وقت ممكن".

في الأثناء بقيت العاصمة طرابلس محرومة جزئيا من خدمات مطارها الوحيد، غداة غارة جوية شنتها قوات خليفة حفتر، الذي دفع بقواته للهجوم على العاصمة، مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فائز السراج.

ورغم النداءات من المجتمع الدولي فإن قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي المعلن من جانب واحد) تشن هجوما على الجانب الغربي من طرابلس وسط قتال عنيف ضد خصومه، وهو ما أدى إلى حد الآن إلى مقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف.

وقد استؤنف القتال يوم الثلاثاء جنوب العاصمة خاصة في منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع، ولا يبدو أن أحد الطرفين يفرض سيطرة في هذه المعارك.

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