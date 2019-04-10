الرئاسة الجزائرية: الانتخابات المقبلة ستجرى في الرابع من تموز يوليو

حددت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته اليوم، الأربعاء، تاريخ الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز - يوليو المقبل.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، تعهد في خطاب تلفزيوني إلى الأمة يوم أمس، الثلاثاء، بإجراء انتخابات حرة في غضون 90 يوما وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم.

ورفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وقال بن صالح "إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، والمدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها".

والسؤال الحساس هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري- ‬‬الذي راقب الاضطرابات من البداية من على الهامش- على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار.

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