الجزائر: الجيش ملتزم بدعم مؤسسات الدولة

التلفزيون الرسمي: قائد الجيش الجزائري يقول الجيش ملتزم بدعم المؤسسات الجزائرية.
قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح يحث المحتجين على تفادي العنف
التلفزيون الرسمي: قائد الجيش الجزائري يقول رئيس المخابرات السابق عقد اجتماعا لتقويض الانتقال السياسي
قايد صالح: أوجه آخر إنذار لرئيس جهاز الاستخبارات السابق وسوف تتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة.
قايد صالح: قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لن نحيد عنه.
قايد صالح: يجب الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني
قايد صالح: حريصون على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة
قايد صالح: الخطوة الأولى لمطالب الشعب تحققت وسيتم تحقيق مطالب أخرى
قايد صالح: سيتم تحقيق الأهداف المنشودة دون الإخلال بعمل المؤسسات
قايد صالح: بعض الأشخاص ألحقوا أضرارا بخزينة الدولة
قايد صالح: الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار
قايد صالح: