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الجزائر: الجيش ملتزم بدعم مؤسسات الدولة

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بقلم:  Euronews 
الجزائر: الجيش ملتزم بدعم مؤسسات الدولة
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التلفزيون الرسمي: قائد الجيش الجزائري يقول الجيش ملتزم بدعم المؤسسات الجزائرية.

قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح يحث المحتجين على تفادي العنف

التلفزيون الرسمي: قائد الجيش الجزائري يقول رئيس المخابرات السابق عقد اجتماعا لتقويض الانتقال السياسي

قايد صالح: أوجه آخر إنذار لرئيس جهاز الاستخبارات السابق وسوف تتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة.

قايد صالح: قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لن نحيد عنه.

قايد صالح: يجب الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني

قايد صالح: حريصون على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة

قايد صالح: الخطوة الأولى لمطالب الشعب تحققت وسيتم تحقيق مطالب أخرى

قايد صالح: سيتم تحقيق الأهداف المنشودة دون الإخلال بعمل المؤسسات

قايد صالح: بعض الأشخاص ألحقوا أضرارا بخزينة الدولة

قايد صالح: الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار

قايد صالح:

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