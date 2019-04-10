منافس نتنياهو الرئيسي يقر بالهزيمة في الانتخابات

اعترف يائير لابيد، أحد أبرز شخصيات تحالف "أزرق وأبيض" الذي يقوده الجنرال المتقاعد، بيني غانتس، بالخسارة في الانتخابات العامة التي تمّت في إسرائيل. وقال يائير لابيد الرجل الثاني في الحزب المنتمي لتيار الوسط في بيان تلفزيوني "لم نفز في هذه الجولة. سنجعل حياة الليكود جحيماً في المعارضة" في إشارة إلى الحزب اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أقر زعيم قائمة الوسط الأبيض والأوزق الذي كان يأمل في تشكيل ائتلاف حكمومي وخلافة نتنياهو الذي حظي بدعم 65 نائبا مقابل 55 لمنافسه "نحن نحترم قرار الشعب" ، وفقا للنتائج الأولية.

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