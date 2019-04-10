الشرطة السودانية: مقتل 11 شخصا يوم الثلاثاء بينهم 6 من القوات الحكومية

ذكر وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل نقلا عن تقرير لقائد شرطة الخرطوم أن 11 شخصا قتلوا في وقائع بالعاصمة أمس الثلاثاء بينهم ستة من القوات الحكومية.

ولم يعط الوزير، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، تفاصيل بشأن كيفية مقتل هؤلاء. لكن الخرطوم شهدت محاولتين من جانب قوات الأمن لتفريق آلاف المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع، مما دفع جنود الجيش الذين يحرسون المجمع للتدخل لحمايتهم.

وقدرت المعارضة السودانية عدد القتلى بأكثر من الحصيلة التي أعلنتها الداخلية فقال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي وهو حزب المعارضة الرئيسي بالسودان، إن نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجرا على اعتصام لمحتجين يطالبون الرئيس عمر البشير بالتنحي أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.

وواصل آلاف المحتجين الاعتصام أمام المجمع الموجود بوسط الخرطوم والذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير والأجهزة الأمنية.

وقالت لجنة أطباء من المعارضة إن عدد القتلى منذ بدء الاعتصام وصل إلى 21 قتيلا بينهم خمسة جنود وأكثر من 150 مصابا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تقارير أفادت بأن تسعة أشخاص قتلوا في السودان منذ يوم السبت وإنها تحققت من حالتي وفاة يوم الثلاثاء، إحداهما أمام وزارة الدفاع.

وذكر شهود أن أفرادا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان أطلقوا أعيرة في الهواء في محاولة جديدة يوم الثلاثاء لتفريق المحتجين المعتصمين أمام وزارة الدفاع.

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