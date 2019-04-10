شاهد: سرقة صرّاف آلي بواسطة جرّافة بأيرلندا

تواصل الشرطة الأيرلندية تحقيقاتها في قضية سرقة صرّاف آلي بطريقة هوليوودية في مدينة كاستلبلاني بمقاطعة موناغان وهي القضية التي أصبحت حديث العام والخاص حيث تمكنت عصابة العصابة من سرقة الصرّاف وتنفيذ مخططها في بضع دقائق فقط عن طريق استخدام جرافة مسروقة.

وقامت العصابة التي كان أفرادها ملثمين بهدم جزء من متجر كان الصراف الآلي مثبتا في جداره. وأظهرت كاميرات المراقبة آلة الحفر الكبيرة وهي تهدم جزءًا من المتجر وتأخذ الصراف الآلي. وحسب معلومات أولية قدمتها الشرطة، فقد تمت سرقة الجرافة من موقع للبناء.

وناشدت الشرطة الأيرلندية السكان الذين يملكون معلومات بشأن سرقة الجهاز الاتصال بمصالحها لوضع حدّ لسلسلة أعمال السرقة التي استهدفت مؤخرا الصرافات الآلية والتي قد تجبر السلطات على تقليص عددها وهو ما قد يؤثر على السكان الذين سيضطرون إلى التنقل لأماكن بعيدة لسحب الأموال.

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