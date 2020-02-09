نتائج الانتخابات التشريعية الأيرلندية تبدو متقاربة للغاية حسب استطلاع للرأي

تصدّر حزب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار بفارق ضئيل للغاية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت بحصوله عل 22.4 في المائة من الأصوات يليه الحزب الجمهوري "شين فين" بـ 22.3 في المائة، ثم حزب فيانا فيل من يمين الوسط بـ 22.2 في المائة، في نتائج متقاربة للغاية بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.

وحسب استطلاع أجراه معهد "إيبسوس أم آر بي آي" لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ونشرت نتائجه وسائل الإعلام الأيرلندية مساء السبت فإنّ هذا الفارق الضئيل للغاية في النتائج بين الأحزاب الثلاثة والبالغ عُشر نقطة مئوية لا يمكن الركون إليه في تحديد الحزب المتصدّر لأنّ الدراسة جرت على عيّنة من خمسة آلاف مقترع وبلغ هامش الخطأ فيها 1.3 في المائة، ما يعني أنّ النتيجة النهائية للانتخابات غير معروفة.

وتشكّل هذه النتائج، إذا ما تأكّدت، سابقة تاريخية لأنّها تضع الحزب القومي اليساري "شين فين" في مصاف الحزبين الرئيسيين اللذين هيمنا على المشهد السياسي الأيرلندي منذ الاستقلال قبل نحو قرن ويحكمان البلاد بالتداول أو في إطار ائتلاف كما هو حال الحكومة المنتهية ولايتها.

وشين فين الذي كان الواجهة السياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي هو حزب يناضل من أجل توحيد جمهورية إيرلندا مع مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية. ودعي 3.3 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التشريعية.

وبسبب النظام الانتخابي المعقّد في أيرلندا فإنّ نتائج الانتخابات لن تعرف قبل أيام عدّة، علماً بأنّ فرز الأصوات سيبدأ صباح الأحد في الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي والعالمي. ولا بدّ من انتظار هذه النتائج لمعرفة كيف ستتوزّع حصص الأحزاب في مجلس النواب المؤلّف من 160 مقعداً.

وتبدو فرص وصول "شين فين" إلى السلطة ضعيفة كونه لم يخض الانتخابات سوى بـ 42 مرشحا، ما يعني أنّه حتى لو فاز كل هؤلاء فإنّ حصته في البرلمان ستكون 26 في المائة فقط.

وممّا يزيد من صعوبة وصول الشين فين إلى الحكم، حتى من بوابة حكومة ائتلافية، هو أنّ الحزبين اليمينيين المهيمنين يرفضان أيّ تحالف مع حزب يتّسم ماضيه بعلاقاته مع الجيش الجمهوري الأيرلندي، المنظمة شبه العسكرية المعارضة للوجود البريطاني في إيرلندا الشمالية.

وبعد إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية إلا إذا تمكّن أحد الأحزاب من الحصول على ثمانين مقعدا، وهو احتمال غير وارد. وفي الانتخابات السابقة التي جرت في 2016، احتاج الحزبان الكبيران إلى سبعين يوماً لتشكيل حكومة.