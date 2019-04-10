شاهد: احتجاجات في الجزائر ضد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد

رفض آلاف المحتجين الجزائريين تعيين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم. ورفع المحتجون الغاضبون لافتات كتب عليها: "ترحلوا يعني ترحلوا" و "مهندسو الحكومة الفاسدة". ويريد المحتجون التخلص من كل فلول النظام المقربين من الحزب الحاكم والجيش وكبار رجال الأعمال، وزعماء النقابات العمالية الذين ساعدوا بوتفليقة على البقاء في السلطة لعشرين عاما.