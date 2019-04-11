شهود: محتجون يهاجمون مقر جهاز الأمن والمخابرات في مدينتين بالسودان

قال شهود إن محتجين هاجموا مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في مدينتي بورسودان وكسلا يوم الخميس.

وذكر الشهود أن مئات المحتجين شاركوا في الهجوم على مبنى جهاز الأمن والمخابرات في بورسودان بينما لحقت أضرار بمبنى الجهاز في كسلا عندما هاجمه المحتجون.

وقالت مصادر حكومية سودانية اليوم الخميس لقناة الحدث التلفزيونية ومقرها دبي إن البشير تنحى وإن مشاورات تجري لتشكيل مجلس عسكري لاستلام السلطة.

وصرحت مصادر سودانية لرويترز بأن الجيش نحى البشير (75 عاما) وأنه يوجد في قصر الرئاسة تحت حراسة مشددة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يحتفلون في بضع مدن، من العاصمة الخرطوم إلى مدينة الفاشر في الجنوب الغربي.

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