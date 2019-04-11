مداهمة جنود لمقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير بالخرطوم

قال شاهد من رويترز إن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم يوم الخميس.

والحركة الإسلامية هي المكون الرئيسي للحزب الحاكم في السودان. وقالت مصادر حكومية إن البشير تنحى عن منصبه والمشاورات جارية لتشكيل مجلس حكم انتقالي.

و ذكرت مصادر بالحكومة السودانية ووزير بولاية شمال دارفور اليوم أن الرئيس عمر البشير تنحى وأن مشاورات تجري لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

ونسبت قناة الحدث التلفزيونية ومقرها دبي إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية شمال دارفور قوله "هناك مشاروات تتم لتكوين مجلس عسكري لاستلام السلطة بعد تنحي الرئيس البشير".

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رويترز: مصادر حكومية تؤكد تنحي البشير ومشاورات لتشكيل مجلس انتقالي

وأكدت مصادر سودانية النبأ في تصريحات لرويترز وقالت إن البشير محتجز في القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.

وقال التلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم.

وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون "بيان هام من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكر شاهد من رويترز أن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير في الخرطوم. والحركة الإسلامية هي المكون الرئيسي للحزب الحاكم في البلاد.

من جهة أخرى قال شاهد من رويترز إن قوات من الجيش وأجهزة الأمن انتشرت في محيط وزارة الدفاع وعلى طرق رئيسية وجسور في العاصمة، مضيفا أن الآلاف تدفقوا إلى موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع.

وخرج عشرات الآلاف في مسيرات في وسط الخرطوم ابتهاجا بالنبأ وهتفوا بشعارات مناهضة للبشير.