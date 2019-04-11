مهرجان كان السينمائي يفتتح فعاليات دورته الـ72 بفيلم "الموتى لا يموتون"

"الموتى لا يموتون"، عنوان الفيلم الذي يفتتحُ فيه مهرجان كان السينمائي فعّاليات دورته الـ72 في الرابع عشر من شهر آيار/مايو المقبل.

والفيلم من بطولة سيلينا جوميز، أوستن بتلر وآدم درايفر، ومن إخراج وتأليف الأمريكي جيم جارموش، البعيد كل البعد عن المدرسة السينمائية الهيوليودية، فهو صاحب مدرسة مستقلة، قدّمت سلسلة أفلام بارزة مثل: "قهوة وسجائر"، "ساقط بحكم القانون"، "الترحال" و"أغرب من الجنة".

وتدور أحداث الفيلم في بلدة سينترفيل الوادعة، التي تنقلبُ فيها الأوضاع رأساً على عقب، حين يدرك السكّان أنهم في دائرة خطر محدّق جرّاء تعرّضهم لهجوم "الموتى الأحياء".

وضمن استطالات موسيقية مترددة حيناً وخاطفة أحياناً، ووسط مساحات ضوئية ترسمها الكاميرا بحرفية متناهية، يتنقل المتابع بين المشاهد المسكونة بالإدهاش والغرابة عبر سردية من "الكوميديا السوداء"، وطوال الفيلم يتعلق أمل المشاهد ببقاء كل من السائق بي موراي وعمدة المدينة آدم درايفر على قيد الحياة.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات العرض السينمائية الفرنسية، بالتزامن مع افتتاح المهرجان، وبعد ذلك بشهر، أي في منتصف شهر حزيران/ القادم، سيتم تقديمه في دور العرض الأمريكية، لينتقل بعدها إلى كافة أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المخرج جارموش في مهرجان كان، إذ سبق وأن فاز في العام 1984 بجائزة "كاميرا الذهب"، التي تُمنَح لصاحب أفضل فيلم، عن فيلمه "أغرب من الجنة"، وفي العام 1993 حصل على جائزة أفضل فيلم قصير بفلمه "قهوة وسجائر في مكان ما في كاليفورنيا".

ويشار إلى أن لجنة تحكيم في مهرجان كان لهذه الدورة يترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز، الذي أخرج فيلم "الرجل الطائر" ونال به جائزة الأوسكار.

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