البيرو: فيديو مؤثر لطفل يراجع دروسه تحت ضوء الشارع يحرك عمدة مدينته

أظهرت صور فيديو إلتقطتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة موتش في البيرو طفلا يؤدي واجباته المنزلية ليلا، على قارعة الطريق. ولجأ الطفل إلى الجلوس تحت ضوء إنارات الشارع سبب انعدام الكهرباء بمنزله من أجل الدراسة.

اللقطات المؤثرة للطفل حركت مشاعر رئيس بلدية المدينة الذي زار منزل الطفل فيكتور مارتن و قدم له أدوات مدرسية. وقال المسؤول إن مصالحه ستشرع في التكفل بالعائلة وربط منزلهم بالكهرباء في أقرب وقت ممكن.

وكانت عائلة مارتن تعيش بمنزل دون كهرباء لأكثر من 10 سنوات.

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