أنباء عن اعتقالات في صفوف الحزب الحاكم في السودان وحصار القصر الرئاسي

تشير تقارير إعلامية ومصادر سودانية إلى قرب الإعلان عن مجلس عسكري انتقالي في السودان مع تسارع وتيرة الأحداث منذ الصباح وإعلان هيئة الإذاعة الرسمية عن بيان مرتقب للقوات المسلحة وبدأها ببث الأغاني الوطنية.

يأتي هذا في الوقت الذي تحدث فيه شهود عيان عن انتشار مكثف لقوات الجيش في الشوارع والجسور الرئيسية في الخرطوم وانتشار أمني حول القصر الرئاسي.

في حين تتحدث مصادر ووسائل إعلام سودانية عن حملة اعتقالات بين صفوف الحزب الحاكم والحرس الرئاسي، طالت رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا، فيما تتردد أنباء عن وجود البشير تحت الإقامة الجبرية حالياً.

وتتردد أسماء قيادات عدة من الممكن لها تولي المصب منها وزير الدفاع عوض عوف ورئيس الاستخبارات صلاح قوش وكمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وتدفق آلاف السودانيين صباح اليوم للانضمام للمعتصمين خارج وزارة الدفاع، في الخرطوم، مرددين هتافات "سقطت سقطت انتصرنا".

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