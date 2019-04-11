شاهد من رويترز: انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم

قال التلفزيون السوداني الرسمي يوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغاني وطنية، وقال شاهد عيان لرويترز إن مركبات الجيش السوداني تنتشر على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.

تأتي هذا التطورات وسط توقعات بالتحضير لانقلاب عسكري بعد شهور من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر حسن البشير الذي يقود السودان منذ 30 عاماً.

ويواصل آلاف المحتجين الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع الموجود بوسط الخرطوم والذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير والأجهزة الأمنية.

وذكر وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل نقلا عن تقرير لقائد شرطة الخرطوم أن 11 شخصا قتلوا في وقائع بالعاصمة الثلاثاء بينهم ستة من القوات الحكومية.

وقدرت المعارضة السودانية عدد القتلى بأكثر من الحصيلة التي أعلنتها الداخلية فقال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي وهو حزب المعارضة الرئيسي بالسودان، إن نحو 20 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر الثلاثاء على اعتصام لمحتجين يطالبون الرئيس عمر البشير بالتنحي أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.

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