مقتل ضابط شرطة وخطف طبيبين من كوبا في شمال شرق كينيا

ذكرت قناة (كيه.تي.إن نيوز) التلفزيونية في كينيا وصحيفة (ديلي نيشن)، أن مسلحين مجهولين قتلوا شرطيا بالرصاص، وخطفوا طبيبيْن يحملان الجنسية الكوبية في مدينة مانديرا بشمال شرق البلد الأفريقي. وقالت الصحافية إن المهاجمين اقتادوا الطبيبين بعيدا، بعد إطلاق النار على الشرطي (الحارس الشخصي)، فيما تعمل المصالح الأمنية على تقفي أثر الضحيتين.

وذكرت القناة أن الخاطفين يشتبه في أنهم ينتمون إلى حركة الشباب الصومالية المتشددة، وبينت أن عملية الخطف استهدفت الطبيبين وبرفقتهما الشرطي عندما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم.

وتعتقد الشرطة الكينية أن المهاجمين توجهوا نحو الحدود الصومالية، ولكنهم ما يزالون داخل التراب الكيني. وينتمي الطبيبان إلى طاقم طبي كوبي مؤلف من مئة طبيب تقريبا، وصلوا إلى كينيا منذ سنة 2018 بهدف دعم المصالح الطبية المحلية.

وكانت متطوعة إيطالية قد خُطفت بدورها خلال شهر تشرين الثاني الماضي في قرية جنوب كينيا، على يد مجموعة مسلحة فتحت النار على الأهالي وأصابت خمسة أشخاص بجروح، ولم يُعثر علي المرأة الإيطالية إلى حد الآن.

وكانت سنة 2011 قد عرفت سلسلة عمليات خطف على الساحل، حيث قُتل بريطاني وخُطفت زوجته، وبعد أسبوع خطفت مرأة فرنسية في أرخبيل لامو، وبعد ذلك بفترة خطفت حركة الشباب الصومالية إسبانييْن يعملان في مجال الإغاثة الإنساية من مخيم دباب للاجئين، قرب الحدود الصومالية.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

شاهد: إطلاق أقوى صاروخ في العالم في أول رحلة تجارية نحو الفضاء

ولاية أمريكية تقترح الإعدام للنساء والأطباء المتهمين بالإجهاض