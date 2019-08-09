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كينيا

إيقاف جلسة في برلمان محلي بعد تبادل الاتهامات بشأن إطلاق الريح

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بقلم:  يورونيوز 
إيقاف جلسة في برلمان محلي بعد تبادل الاتهامات بشأن إطلاق الريح
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رويترز
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توقفت جلسة في البرلمان المحلي لبلدة هوما باي في كينيا لمناقشة وضعية أكشاك البيع بالأسواق بعد تبادل اتهامات الأعضاء بشأن إطلاق غازات المعدة مما تسبب في انتشار رائحة كريهة في قاعة المجلس.

وقاطع النائب جوليوس غايا الجلسة بالقول: "سيدي الرئيس، أحدنا لوّث جو القاعة وأنا أعلم من هو".

وما كان من العضو المتهم إلا أن هب للدفاع عن نفسه بالقول: "لست أنا الفاعل. لا يمكنني فعل مثل هذا الأمر أمام زملائي".

وفي محاولة منه لتخفيف الأجواء، طلب رئيس المجلس من الأعضاء أخذ استراحة خارج القاعة لبضع دقائق، بل وطالبهم بإحضار معطرات جوية لإزالة رائحة الغازات.

وقال رئيس المجلس: "لا يمكننا الجلوس في أجواء سيئة الرائحة".

وقالت تقارير محلية عن الرائحة الكريهة سرعان ما اختفت مما مكن أعضاء المجلس من استكمال نقاشهم.

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