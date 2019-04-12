شاهد: جندي سوداني يعزف ببراعة على آلة الساكسوفون

لم يقتصر تأييد بعض جنود الجيش السوداني للاحتجاجات المطالبة بتغيير نظام الرئيس السابق عمر البشير على المشاركة المعنوية بل امتد ليشمل المشاركة بالفعاليات الموسيقية التي أحياها البعض خلال المظاهرات.

وظهر تسجيل مصور لأحد جنود الجيش وهو يعزف ألحاناً عذبة على آلة الساكسفون وسط جموع من المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجوال الذي فرضه الجيش واستمروا في اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وعزف الجندي ألحاناً سودانية وعالمية وهو يرتدي علم بلاه وسط تصفيق وتشجيع المعتصمين المرابطين باعتصامهم حتى تُنقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية بحسب وصفهم.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف عن تعطيل العمل بالدستور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامين تتبعها انتخابات رئاسية.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، خطط بن عوف، ودعا المحتجين إلى مواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع الذي بدأ يوم السبت.