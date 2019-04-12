شاهد: "الإعصار القنبلة" يسقط شرطيا أرضا في الولايات المتحدة

ضربت رياح "الإعصار القنبلة" مقاطعة جاكسون بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة واسقطت شرطياً أثناء محاولته توجيه حركة المرور بجوار شاحنة علقت في حفرة بسبب العاصفة الثلجية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الجندي وهو يتراجع إلى الوراء ثم يسقط على الأرض، ويحاول النهوض مجددا والعودة أمام الشاحنة لتوجيه حركة المرور.

رويترز

الشرطي لم يُصب الجندي بجروح، لكن السلطات المحلية دعت المواطنين إلى توخي الحذر خاصة وأن الكثير من الحوادث سجلت ما دعا السلطات إلى إغلاق العديد من الطرق على خلفية العاصفة الثلجية العاتية التي اجتاحت منطقة السهول الأميركية والغرب الأوسط والتي رافقتها رياح قوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

هذه العاصفة الثلجية، التي يطلق عليها اسم "إعصار القنبلة" نظرا لقوتها هي الثانية التي تضرب المنطقة التي شهدت عاصفة مماثلة منذ حواي شهر.

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