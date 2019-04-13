الآلاف يتظاهرون في بلغراد احتجاجاً على حكم الرئيس الصربي

احتشد آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة الصربية بلغراد يوم السبت للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس ألكسندر فوسيتش وحزبه التقدمي والسماح بحرية أكبر لوسائل الإعلام وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ونظم تحالف من أجل صربيا المظاهرات السلمية وهو تحالف واسع يضم 30 حزبا ومنظمة بدأ احتجاجات أسبوعية في ديسمبر كانون الأول.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 7500 فيما قال المنظمون إن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

ويتهم التحالف فوسيتش وحلفاءه بالفساد وتقييد حرية الصحافة وهو ما ينفيه الرئيس.

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