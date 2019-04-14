السعودية والإمارات تدخلان على خط الحراك في السودان

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الرياض تدعم الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتعلن تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

في السياق ذاته رحبت الإمارات بتعيين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا جديدا للمجلس العسكري في السودان، وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى دعم دولة الإمارات للمجلس العسكري الانتقالي، والتواصل معه بحسب رويترز، لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.

وهذه نبذه مختصرة عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ونائبه وهما كانا على اتصال مباشر مع القيادات العسكرية في التحالف العربي في حرب اليمن.

عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن

كان عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي المفتش العام للقوات المسلحة السودانية وثالث أكبر قائد عسكري في الجيش. ولا يعرف عنه الكثير في الحياة العامة.

وكان قائد القوات البرية ليشرف بذلك على القوات السودانية التي قاتلت في صفوف التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وهو على صلات وثيقة بكبار القادة العسكريين في الخليج بحكم مسؤوليته عن تنسيق الدور العسكري للسودان في الحرب.

محمد حمدان دقلو (حميدتي)

محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي هو رئيس قوات الدعم السريع وهي قوة شبه عسكرية انبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي عملت في دارفور. وتنفي الحكومة أن تكون قوات الدعم السريع ارتكبت أي مخالفات. وعين نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وعمل عن قرب في ملف القوات السودانية التي أرسلها البشير للمشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين باليمن.

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