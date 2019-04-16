تعرّف على أعضاء المجس العسكري في السودان: أقوى رجال الجيش والأمن والاستخبارات

أعلن الضباط الذين عزلوا الرئيس السوداني عمر البشير، بعد ثلاثة عقود في الحكم، عن تشكيل مجلس عسكري يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية تصل إلى عامين، يليها إجراء انتخابات. لكن الرجل الذي أعلن خلع البشير استقال من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن قضى يوما واحدا في المنصب.

وقال المجلس الجديد المؤلف من عشرة أعضاء، والذي يرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، إن العملية الانتقالية قد تستمر أقل من عامين في حالة تجنب الفوضى ويتفاوض مع المحتجين بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

أعضاء المجلس العسكري

يضم المجلس العسكري الانتقالي كبار قادة الجيش، وهم في الأساس قادة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة، إضافة إلى رئيس قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للجيش، ومدير عام الشرطة السودانية، وممثل عن جهاز المخابرات.

وقام البشير في فبراير/شباط بترقية بعض أعضاء المجلس الحاليين، في إطار تغيرات معتادة في القوات المسلحة.

وفي فبراير أيضا، قام البشير بترقية عوض بن عوف، الذي حل البرهان محله، ليصبح نائبا للرئيس وقت احتدام الاحتجاجات. ويعرف بن عوف بصلاته بالإسلاميين.

وفيما يلي نبذة موجزة عن كبار شخصيات المؤسسة الأمنية السودانية:

عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن

ولد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عام 1960 في ولاية نهر النيل. وكان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، وثالث أكبر قائد عسكري في الجيش، ولكن لا يعرف عنه الكثير في الحياة العامة.

وكان قائد القوات البرية، ليشرف بذلك على القوات السودانية التي قاتلت في صفوف التحالف بقيادة السعودية في اليمن. ومنحه دوره في اليمن علاقات مع كبار القادة العسكريين في الخليج، بمن فيهم في الإمارات والسعودية. ومن غير الواضح إن كان للبرهان ميول إسلامية.

محمد حمدان دقلو

الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، هو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وثاني أقوى رجل في المجلس. وعينه البرهان ليحل محل كمال عبد المعروف الماحي.

ولد دقلو عام 1975، وهو رئيس قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية انبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي عملت في دارفور بغرب السودان. وتنفي الحكومة أن تكون قوات الدعم السريع ارتكبت أي مخالفات.

وشارك حميدتي، مثل البرهان، في الإشراف على القوات المسلحة السودانية التي تحارب في اليمن، ولذلك لديه صلات قوية بالقيادات العسكرية في الإمارات والسعودية.

وكان حميدتي شخصية بارزة في دائرة حكم البشير، لكن ميوله الإسلامية غير معروفة.

عمر زين العابدين

كان الفريق أول ركن عمر زين العابدين نائب رئيس التصنيع الحربي، وقُدم على أنه رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري بقيادة بن عوف، في أول مؤتمر صحفي للمجلس بعد الإطاحة بالبشير.

ويبقى رئيسا للجنة السياسية في المجلس العسكري تحت قيادة البرهان، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه الخبير الاستراتيجي السياسي للمجلس. ويعتقد على نطاق واسع أن له ميول إسلامية.

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جلال الدين الشيخ

الفريق ركن جلال الدين الشيخ، كان ضابطا في الجيش، أعاده البشير من التقاعد وقام بترقيته إلى منصب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في فبراير/شباط.

وكان نائبا لصلاح عبد الله محمد صالح، المعروف باسم صلاح قوش، الذي قدم استقالته من قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني يوم الجمعة. وكان ينظر إلى قوش على أنه أقوى شخص في البلاد بعد البشي،ر وحمله المحتجون مسؤولية قتل المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري.

ويُعتقد على نطاق واسع أن الشيخ له ميول إسلامية. وتخرج الشيخ في كلية عسكرية في نفس العام مع البرهان وزين العابدين، وتربط الثلاثة علاقات وثيقة.

الطيب بابكر علي فضيل

ولد الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل في قرية إلى الشمال الشرقي من العاصمة الخرطوم، وشق طريقه ليتدرج في قوات الشرطة في البلاد إلى أن قام البشير بترقيته إلى مدير عام الشرطة السودانية عام 2018.