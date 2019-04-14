شاهد: إيفانكا ترامب تبدأ جولة أفريقية ترويجاً لتوظيف النساء

بدأت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد جولة تستمر أربعة أيام بالقارة الأفريقية للترويج لمبادرة أمريكية لتشجيع توظيف النساء في الدول النامية.

وقالت إيفانكا بعد مراسم احتفال شعبية في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا "نؤمن بشكل أساسي بأن الاستثمار في المرأة سياسة تنمية ذكية واستثمار ذكي".

وتهدف مبادرة التطوير والازدهار العالمي للمرأة إلى التمكين الاقتصادي لما يصل إلى 50 مليون امرأة بحلول عام 2025. ووجه الرئيس ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتخصيص 50 مليون دولار كدفعة مبدئية للمبادرة.

وستشارك إيفانكا في قمة للبنك الدولي ثم تتوجه إلى ساحل العاج للترويج لدور رائدات الأعمال في قطاع إنتاج الكاكاو هناك.

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