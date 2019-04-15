تطبيقٌ رقميٌ يحددُ هوية الفائز المحتمل بالعرش الحديدي في مسلسل "صراعٌ العروش"

طوّر الطلّاب في جامعة ميونخ الألمانية نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالشخصية التي لديها فرصة أكبر للتربّع على "العرش الحديدي" وبسط النفود على الممالك السبع في مسلسل "صراع العروش" الذي تنتجه شركة "HBO ".

ويقوم التطبيق على جمع معلومات خاصة بكل شخصية على الشبكة العنكبوتية، ثم يصار إلى إخضاعها لخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقيم فرص استمرار تلك الشخصيات على مسرح الأحداث.

ويؤكد الطلاب المشاركون في وضع هذا الإبداع الرقمي أن التوقعات التي يعطيها التطبيق تكون في الغالب صحيحة، وفي هذا السياق يقول الطالب كريستيان دالاغو: "توصّلنا للنتائج بعد جمع معلومات كثيرة من مواقع مختلفة في الإنترنت والكتب والبرامج التلفزيونية، واستخرجنا بيانات الشخصيات مثل الجنس (ذكر أم أنثى) والعمر، ثم جمعنا كل هذا، وبرمجنا التطبيق ليتوقع متى سيموت صاحب البيانات التي نخبره بها".

في عام 2016 ، توقعت خوارزمية أنشأها طلاب علوم الكمبيوتر في جامعة ميونخ ذاتها قبل بداية الموسم السادس بفترة وجيزة أن جون سنو سينبعث من جديد.

وتوقع التطبيق أن تكون دنيرس تارجارين الفائزة بالعرش الحديدي في المسلسل وذلك لكونها تتمتع بأفضل الفرص للبقاء على قيد الحياة في الموسم الأخير.

وشهد الجزء السابع من المسلسل تغيراً دراماتيكياً للمناخ وسيطر فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش "الوايت واكرز" أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش.

وفيما يتعلق بالجزء الثامن، فيكتسب أهميته الاستثنائية من حيث أنه يضع حدا لصراع دام سنوات طويلة، وهو ما ينتظره المتابعون من شتى أرجاء العالم لمعرفة من سيفوز بالعرش وينتصر في معركة الجيش الأبيض، إضافة إلى معرفة مصير الأبطال الذي استطاعوا البقاء خلال الأجزاء الماضية من المسلسل الشهير.

يذكر ان مسلسل "صراع على العرش" هو واحدٌ من أشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدًا، امتد لعقد من الزمن، احتدم خلاله الصراع بين سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

للمزيد في "يورونيوز":