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سويسرا

إرتفاع الإصابات بمرض الحصبة إلى مستويات قياسية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
إرتفاع الإصابات بمرض الحصبة إلى مستويات قياسية
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)/vías REUTERS
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أكدت منظمة الصحة العالمية هذا الاثنين نقلا عن بيانات أولية أن عدد حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم ارتفع في الربع الأول من 2019 نحو أربعة أمثال ما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تم تسجيل ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض في كل المناطق. وناشدت المنظمة زيادة نطاق التطعيم. ومرض الحصبة شديد العدوى ويمكن أن يودي بحياة طفل أو يصيبه بالعمى أو الصمم أو بتلف في المخ ولكن في نفس الوقت يمكن الوقاية منه.

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وقالت المنظمة في تقرير: "خلال الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في دول تشهد عمليات تطعيم على نطاق واسع ومن بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وتايلاند وتونس فيما انتشر المرض بسرعة بين تجمعات من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".