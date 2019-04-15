وفاة ميريانا ماركوفيتش أرملة الزعيم الصربي ميلوسوفيتش أحد رموز التطهير العرقي في البوسنة

ذكر التلفزيون الرسمي الصربي أن ميريانا ماركوفيتش، أرملة الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش، والتي لعبت دورا فعالا في سياسة بلاده، توفيت عن 76 عاما.

وقال التلفزيون في تقرير أُذيع في وقت متأخر الأحد، أنها توفيت في مستشفى في موسكو. وكانت ماركوفيتش تعيش في المنفى في روسيا منذ 2003 بعد فرارها من صربيا هربا من محاكمتها بتهم تتعلق بإساءة استغلال السلطة.

وكانت ماركوفيتش أستاذة لعلم الاجتماع في جامعة "بلغراد"، وكانت تترأس حزب اليسار اليوغوسلافي المنحل حاليا، والذي كان ينتهج الفكر الشيوعي الجديد. ولعبت دورا فعالا في سياسات زوجها الذي يعد أحد رموز التطهير العرقي في البوسنة خلال حقبة الانفصال الدامية عن يوغوسلافيا في تسعينيات القرن العشرين.

ميريانا ماركوفيتش، أرملة الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش رويترز

وقال صديق للعائلة إن ماركوفيتش توفيت نتيجة مضاعفات بعد إصابتها بالتهاب رئوي، ولم يتسن الحصول على المزيد من التفاصيل.

ولم يرد رد فعل رسمي من حكومة صربيا على خبر وفاتها، إلا أن وزير الدفاع ألكسندر فولين، العضو السابق في الحزب اليساري المنحل، قال إنه في حالة حداد، "خاصة لأنها لم تقض أيامها الأخيرة في صربيا... التي كانت تحبها كثيرا".

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وقال التلفزيون الرسمي إن وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داسيتش بعث بتعازيه أيضا للعائلة، وعرض مساعدة الحزب الاشتراكي الذي يرأسه في تنظيم جنازة ماركوفيتش.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وجدير بالذكر أن السلطات الصربية اعتقلت الزعيم الصربي الراحل ميلوسوفيتش في مطلع نيسان/أبريل عام 2001، وسلمته بعد شهرين للمحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، على خلفية دوره في حروب كرواتيا (1995 - 1991)، والبوسنة (1999 - 1998).

ووُجهت لميلوسوفيتش تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنه لم يعترف بشرعية المحكمة، وأمضى سنوات متنقلا بين السجن والمستشفى نظرا لتدهور وضعه الصحي، مما أدى لتأجيل صدور الحكم ضده أكثر من مرة.

وبعد أربع سنوات على اعتقاله، وفي 11 مارس/آذار عام 2006 تحديدا، عثر على ميلوسوفيتش ميتاً في زنزانته عن عمر ناهز 64 عاما.