تبرعات مليونية وحملة حشد فرنسية واسعة للمساعدة في ترميم كاتدرائية نوتردام

أعلنت عائلتا أرنو وبينولت، عن تبرعهما بما يقارب 300 مليون يورو مخصصة لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام. وذكر بيان صادر عن عائلة الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري برنار بينو أن العائلة ومجموعة "إل.في.إم.إتش" للسلع الفاخرة قررتا التبرع بمبلغ 100 مليون يورو للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام التي داهمها حريق هائل يوم الاثنين.

ووضح البيان "ترغب عائلة أرنو ومجموعة" إل.في.إم.إتش" في إبداء تضامنها مع هذه الفاجعة الوطنية لدعم إعادة بناء الكاتدرائية المتميزة التي ترمز لفرنسا وتراثها وللوحدة الفرنسية".

يأتي هذا التبرع بعد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون عن بدء حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء الكنيسة وتخصيص موقع الكتروني لحشد التبرعات اللازمة.

هذا وقد ذكرت الإذاعة الفرنسية فرانس انتر الثلاثاء، بأن منطقة ضواحي باريس جمعت حوالي 10 ملايين يورو لإحضار أفضل المهندسين المعماريين الفرنسين والعالميين. كما أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو عبر تغريدة لها بمساهمة البلدية بمبلغ 50 مليون يورو ودعوتها بأهمية حشد التبرعات من خلال مؤتمر عالمي خلال الأسابيع القادمة.

ووجه إتحاد فريق كرة القدم الفرنسي ووزير الثقافة فرانك ريستر، دعوتهم بالتبرع والمساعدة في حشد المزيد من المساعدات. كما صرحت ناتالي بوي دولا تور، رئيسة دوري المحترفين لكرة القدم: "سنتحد في هذه الدراما التي تؤثر علينا جميعًا وقد تأثرنا بها كثيرا"

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