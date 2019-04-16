"الجحيم" و"الموت" و"المأساة".. هكذا تصدر حريق نوتردام الصفحات الأولى

تصدرت صور كنيسة نوتردام وهي تكافح النيران للبقاء متماسكة الصفحات الأولى لأهم الصحف العالمية غداة ليلة طويلة عاشتها العاصمة الفرنسية باريس وهي تودع جزءاً هاماً من أهم معالمها الفنية والتاريخية والسياحية والدينية.

واندلع الحريق الهائل الذي التهم برج الكنيسة الرئيسي وتسبب بانهيار السقف ودمار جزء كبير منها مساء الاثنين ولم تتمكن فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق إلا بعد ساعات عدة مع إعلانها في وقت سابق أن السيطرة عليه ليست في حكم المؤكد.

وأثارت صور عمليات الإنقاذ دهشة المتابعين لما رأوا فيه "تواضع" آليات الإطفاء وبطئها، ومن أبرز هؤلاء كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اقترح رش المياه من الجو، لترد عليه إطفائية باريس لاحقاً بأن هذا غير ممكن بسبب الدمار الهائل الذي قد تحدثه المياه عند رشها بضغط عال جداً من مكان مرتفع.

عمليات الإنقاذ كانت تستهدف بالمقام الأول ضمان عدم امتداد الحريق إلى مبان أخرى، والحفاظ على الهيكل الرئيسي للكنيسة دون إلحاق دمار تام كان قد يسببه استعمال أساليب أخرى في إخماد الحريق.

وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن بدء حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء الكنيسة التي قال أن واجهتها لم تتضرر.

فيما يلي مجموعة من الصحف التي احتلت كارثة فرنسا صفحاتها الأولى:

وعنونت لو باريزيان الفرنسية : "نوتردام الدموع".

في حين عنونت سي نيوز الفرنسية: "الخراب"

أما الغارديان البريطانية فعنونت: "جحيم يدمر نوتردام"فة م

صحيفة مترو البريطانية عنونت: "العالم يبكي نوتردام"

وجاء في عنوان التلغراف: "باريس تبكي سيدتها الحبيبة"

في حين اكتفت ليبيراسيون الفرنسية بكلمة "نوتردرام"، في لعب على الكلمة بزيادة حرف لتصبح الكلمة "Drame" وتعني دراما عوض كلمة "Dame" التي تعني السيدة.

في حين أفردت سكوتسمان الاسكتلندية صفحتها الأولى للحادثة معنونة بالفرنسية " مأساة نوتردام "

صن البريطانية لعبت على الكلمات، فعنونت نوتردوم عوضاً عن نوتردام، حيث استخدمت الكلمة الإنكليزية Doom والتي تعني الموت أو المصير الغاشم محل كلمة Dame الفرنسية.

أما عربياً فعنونت غلف توداي الإماراتية :" حريق يلتهم كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس".

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