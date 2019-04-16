لماذا استبعدت دائرة الإطفاء اقتراح ترامب إخماد حريق نوتردام من الجو؟

لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوحيد الذي تساءل وشكك بوسائل التعامل مع حريق كنيسة نوتردام الهائل الذي أضاء ليل العاصمة الباريسية أمس.

"من المروع للغاية مشاهدة النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام صهاريج المياه المتطايرة لإخمادها. يجب أن تتصرف بسرعة!" هكذا غرد ترامب.

كذلك غرد ونشر وتساءل كثر على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا لم تؤخذ إجراءات أكثر صرامة بالتعامل مع الحريق الذي برأيهم كان من الممكن تفادي انتشاره بهذا الشكل لو استخدمت طرق أخرى مختلفة عن الرش بأنابيب المياه.

لكن الجواب أتى سريعاً من قبل دائرة الحماية المدنية الفرنسية بأنها لن تستخدم صهاريج المياه الجوية - التي عادة ما تستخدم لإطفاء الحرائق البرية - لأن وزن الماء وضغطه يمكن أن يدمر الهيكل بأكمله.

وقالت دائرة الحماية المدنية في تغريدة باللغة الإنجليزية "مئات من رجال الإطفاء في لواء إطفاء باريس يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على حريق # نوتردام الرهيب تحت السيطرة".

"يتم استخدام جميع الوسائل، باستثناء طائرات الرش بالمياه التي، إذا ما استخدمت، يمكن أن تؤدي إلى انهيار هيكل الكاتدرائية بأكمله."

وقامت الدائرة بالتغريد أربع مرات للتوضيح لماذا لم تستخدم أسلوب مكافحة النيران من الجو.

وقالت تغريدة الأولى: "جميع الوسائل مستخدمة باستثناء طائرة كاندير غير المناسبة تقنياً لإطفاء هذا النوع من الحرائق".

وقالت تغريدة ثانية "إن "الإسقاط" على هذا النوع من المباني يمكن أن يؤدي إلى انهيار الهيكل بأكمله".

في تغريدة ثالثة ، أوضحت السلطات الفرنسية السبب في أن إلقاء الماء من الجو يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية حيث أن "وزن الماء وشدة الهبوط على علو منخفض يمكن أن يضعف بالفعل هيكل نوتردام ويسبب أضرارًا جانبية للمباني المحيطة ".

وانتشر الحريق بسرعة في الهيكل المبني على الطريقة القوطية، وتسببت النيران بانهيار البرج الرئيسي وأجزاء كبيرة من السقف.

وقال ممثلو الادعاء في باريس إن سبب الحريق لم يعرف على الفور وإن كان الربط بين أعمال صيانة جارية واندلاع الحريق سيناريو متداول عند وقوع الحادثة، وتم فتح تحقيق.

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