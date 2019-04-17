شاهد.. سودانيون يقتحمون منزلا يُعتقد أنه للبشير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه صور من قبل متظاهرين سودانيين أثناء اقتحامهم لمنزل الرئيس المخلوع عمر البشير، ثم أوردت منصات إعلامية المقطع نفسه ذاكرة أنه منزل مساعد رئيس الجمهورية السودانية عوض الجاز.

مباشرة عقب إعلان تنحي البشير، نشر المتظاهرون صباح الخميس لقطات حية من داخل المنزل المذكور. وأظهر المقطع متظاهرين يهتفون كلمة هذا حقنا بينما ينام أحدهم على سرير ضخم داخل المنزل نفسه. صاحب المقطع المنتشر يمكن لمشاهدين المقطع سماع صوته وهو يقول باللهجة السودانية " هذه أموال البترول هذه أموال بلادنا هذا حقنا".

ويتطور الوضع في السودان بشكل سريع إذ أعلنت السلطات صباح الأربعاء خبر نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر، تحت حراسة أمنية مشددة، وفقاً لمصادر من عائلته وأخرى لمسؤولين على اطلاع.

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