المشرِّعون الأوروبيون يقررون إلزام شركات الانترنت بإزالة المحتوى الإرهابي

أيّد البرلمان الأوروبي اقتراحاً بإلزام شركات الإنترنت إزالة المحتوى الإرهابي في مدّة لا تتجاوز ساعة واحدة من تلقيها أمراً من السلطات بإزالته.

وصوّت لصالح المقترح 309 نائباً، وعارضه 204 نوّاب، فيما امتنع 70 نائباً عن التصويت، وسيكون البرلمان الأوروبي الذي سيتم انتخابه في أواخر شهر أيار/مايو المقبل مسؤولاً عن المفاوضات مع الحكومات بشكل صياغة النصّ النهائي للقرار.

ووفق المقترح المصادق عليه، فإنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 4 بالمائة من حجم أعمال الشركة، في حال سجّلت انتهاكات للقرار.

وكان المحتوى الإرهابي على الإنترنت ارتفع خلال المدّة الماضية ليشكل خطورة على المجتمع الأوروبي، وسُجِّل في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 لوحده نشر ما يقرب من 700 منشور رسمي يروج لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الشبكة العنكبوتية.

ويراعي قرار البرلمان الأوروبي المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو بحثية، ولا يعدّ التعبير عن الآراء المثيرة للجدل حول مسائل سياسية محتوى إرهابياً.

وكان مفوّض الأمن البريطاني في بروكسل، جوليان كينغ، أوضح في تصريحات صحفية أن "هناك تحولاً في طبيعة الهجمات الإرهابية، حيث سُجِّل ارتفاع في أعداد الأشخاص الذين ينزعون إلى التطرف من خلال توجيهات وتعليمات تأتيهم عبر الانترنت، ويشار في هذا الصدد إلى أن الدراسات المتخصصة أكدت أن المحتوى الإرهابي على الإنترنت، من شأنه أن يساعد في تجنيد المؤيدين للفكر الإرهابي وأن يسهلّ تنفيذ الأنشطة الإرهابية.

ولفت المفوض كينغ إلى أن كل هجوم إرهابي على مدار العامين الماضييين، كان له حضورٌ على الانترنت، إما من خلال التحريض أو التعليم والتوجيه أو التمجيد.

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