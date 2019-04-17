هل يسعى تركي آل شيخ لمصالحة المغاربة بمنشور البطولة العربية؟

بعد سلسلة من التصريحات التي أثارت غضب الشارع المغربي تجاهه، عاد وزير الرياضة السعودي السابق ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل شيخ للحديث عن المغرب ولكن للتعبير عن دعمه لاستضافة الرباط نهائي البطولة العربية القادمة.
وفي منشور على صفحته بموقع فيسبوك، نشر آل شيخ صورة له بصحبة ملك المغرب محمد السادس معلناً من خلالها عن إطلاق اسم العاهل المغربي على النسخة القادمة من البطولة.
وأثار آل شيخ امتعاض المغاربة سابقاً بدعمه للملف الأمريكي-المكسيكي من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026 وهي البطولة التي تقدمت المغرب بطلب لاحتضانها.
واتهم تركي آنذاك المغرب بالسعي وراء دعم دول عربية أخرى في إشارة إلى قطر التي تقاطعها السعودية سياسياً واقتصادياً منذ عام 2016.
ثم عاد آل شيخ وأثار حفيظة المغاربة مرة أخرى بدعمه لاستضافة المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون لعد اكتمال المنشآت المطلوبة في وقت أعلنت فيه المغرب نفسها ثقتها في قدرة الكاميرون على تنظيم الحدث.
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