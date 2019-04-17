المذيعة هدى قطب تعلن تبنيها طفلة جديدة باسم هوب كاثرين

أعلنت هدى قطب، مذيعة الأخبار التلفزيونية الأمريكية، تبنيها طفلة ثانية باسم هوب كاثرين لتصبح اختا لهيلي جوي. وقد فاجأت المذيعة قطب البالغة 54 عاما زملائها بأنها وشريكها جويل شيفمان سعداء جدا باستقبال الطفلة الجديدة والتي ولدت الأسبوع الماضي.

قطب مقدمة الأخبار في برنامج "إن بي سي اليوم" على شبكة "إن بي سي" من أصول مصرية، حصلت على "جائزة إيمي في عام 2010 " وكتبت مجموعة من الكتب صنفتها نيويورك تايمز بالأكثر مبيعا أهمها: "كيف نجوت من مناطق الحرب، "الشعر التالف"، "السرطان"، كما اختيرت قطب من أهم الشخصيات العربية المؤثرة في الولايات المتحدة.

وتناولت مواضيع تتعلق بالعالم العربي كالحرب في العراق، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة الى "الحرب على الإرهاب" في أفغانستان.

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