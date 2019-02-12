إزالة تمثال لمايكل جاكسون من مركز تجاري بسبب شكاوى الزبائن في الدنمرك

أقدم مركز رويدوفري سنتروم التجاري في الدنمارك على إزالة تمثال شمعي للمغني مايكل جاكسون، خوفا من التسبب بإزعاج الضيوف والزبائن على خلفية الاتهامات التي طالت نجم البوب الأمريكي الراحل بالتحرش الجنسي بأولاد.

وقالت شارلوت أندرسن مديرة مركز التسوق الموجود في ضواحي كوبنهاغن لمذيعة تلفزيون "تي.في 2" الدنمركية إنها تلقت حوالي 15 شكوى بشأن تمثال جاكسون، معظمها من عائلات لديها أطفال. وتم على إثرها استبدال تمثال جاكسون بتمثال الممثل الأمريكي براد بيت.

المركز الذي تبلغ مساحته 810 آلاف قدم مربع تقريبا هو أول مركز وجد في الدنمارك، تم افتتاحه عام 1966، وكان قد أعلن عن إقامة معرض يضم تماثيل الشمع لشخصيات شهيرة ونجوم، بما في ذلك نجمتا هوليوود مارلين مونرو وجوليا روبرتس، ليتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية في الدنمارك التي بدأت يوم الاثنين وتستمر اسبوعا.

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