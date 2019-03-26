شاهد: مراسل التلفزيوني الرسمي الإيراني ينجز عمله في الماء

مغموراً بالمياه، يظهر مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي، واقفاً في أحد شوارع بلدة آق قلا، إحدى البلدات التي شهدت هطول أمطار غزيرة، شمال البلاد، ويحاول إنجاز عمله.

يقول المراسل محمد رضا حسيني باي بينما تتحرك الكاميرا معه "تستطيعون رؤية الوضع الذي أعيشه الآن. تخيلوا فقط حال المواطنين في هذا الشارع. الوضع صعب. بعض العائلات قابعة في منازلها، ويمكنكم رؤيتهم بطريقة أو بأخرى فوق ذلك المبنى. لا يستطيعون التحرك بدون مركبات مثل جرارات وشاحنات ثقيلة. إذا تمكنا من إظهار المزيد من الصور من هذا المكان، فلا بد من توخي الحذر بسبب العقبات التي هنا. بإمكانكم رؤية المتاجر التي تغمرها المياه."

وكان المراسل يوم 25 آذار (مارس) 2019 يسلط الضور من شمال إيران على المشكلات التي تواجهها المنطقة بعد الفيضانات الغزيرة التي ضربتها مؤخراً.

تعاني المناطق الشمالية من محافظتي غلستان ومازندران بسبب الفيضانات التي استمرت لأكثر من أسبوع، حيث قتل خمسة أشخاص، وفقا لقناة (برس تي في) التلفزيونية الرسمية.

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كما لقي 18 شخصاً على الأقل حتفهم وأُصيب نحو 100 آخرين؛ جراء السيول في إقليم فارس جنوبي إيران، وتضرر أكثر من 56 ألف شخص في مختلف المدن والمناطق الريفية في المحافظتين نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بين 19 و20 آذار (مارس)، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية من هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة بالبلاد.

وكان قتل في العام الفائت، قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً بسبب الفيضانات المفاجئة في مقاطعة أذربيجان الواقعة شرقي إيران.