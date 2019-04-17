المسؤول عن مسجد ليون الكبير ليورونيوز:"أدعوا المسلمين للتضامن مع المسيحيين لترميم نوترودام دو باريس"

دعا المسؤول عن مسجد ليون الكبير كمال قبطان المسلمين في جميع أنحاء العالم وخصوصا في فرنسا إلى إظهار التآخي والتكاتف مع إخوانهم المسيحيين عبر التبرع لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام دو باريس التي اشتعلت فيها النيران أول أمس الاثنين والتهمت جزءا كبيرا من سقفها وجدرانها الخشبية.

وقال كامل قبطان، رئيس مجلس مساجد منطقة الرون الفرنسية، في تصريح ليورونيوز، " إنه يعتقد أنه يتوجب على المسلمين المشاركة في إعادة ترميم الكاتدرائية الجميلة".

وأضاف "أدعو المسلمين إلى التضامن ودعم نوتردام بشكل جماعي".

وأكد المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية (CFCM)، وهو مركز ينتمي للدولة الفرنسية على دعوة قبطان.

وقال قبطان إن الجالية المسلمة تأثرت كثيرا لرؤية المشهد المرعب للكاتدرائية وهي تحترق.

"إرادة الله"

وووجه قبطان رسالته الأخيرة إلى إخوانه المسيحيين مشددا على تمسكهم بالثقة وتحليهم بالإيمان والصبر لأن ما وقع هو إرادة الله وسيساعدنا الله على إعادة بنائها.

واندلع حريق في معلم باريس الأبرز مساء الاثنين، مما أدى إلى انهيار برجه وتسبب في انهيار السقف. وهرع أكثر من 400 رجل إطفاء إلى مكان الكاتدرائية. وتعهد رئيس الجمهورية الخامسة إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية في غضون خمس سنوات. وفي خطابه المتلفز قال إن الكاتدرائية ستكون أكثر جمالا مما كانت عليه سابقا.

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