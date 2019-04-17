صورة تفاعلية: كاتدرائية نوتر دام في باريس قبل وبعد الحريق

تقدم لكم يورونيوز صورة تفاعلية يمكنكم من خلالها رؤية حجم الدمار بكاتدرائية نوتر دام العريقة إثر الحريق الذي لحق بها يوم الاثنين.

وبالنقر على الخط الأوسط بالصورة وسحبه يميناً ويساراً، يمكنك مشاهدة كيف تغير المشهد بالكاتدرائية القوطية البالغة من العمر أكثر من 800 عام.

ووقف المئات من المارة في دهشة ورعب مشاهدين الحريق الذي التهم برج الكاتدرائية الشهير وسطحها وسط مخاوف من إمكانية تحطم البناء الأثري بالكامل.

إلا أن رئيس إدارة مطافئ العاصمة الفرنسية أكد تمكن رجاله من الحفاظ على الهيكل الأساسي للكاتدرائية.

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