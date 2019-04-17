البابا فرنسيس: أشعر بالألم لما حدث لكاتدرائية نوتردام

قال البابا فرنسيس، الأربعاء، إنه تألم لحادثة احتراق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس التي وقعت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

وأضاف فرنسيس أن الكنيسة الكاثوليكية ممتنة لكل الذين خاطروا بحياتهم من اجل إنقاض الكاتدرائية.

وفي خطاب وجهه لعشرات الالاف من الجماهير الذين كانوا حاضرين بساحة القديس بيتر عبر البابا عن تعاطفه مع الفرنسيين كما عبر عن أمله في أن تكون جهود إعادة بناء الكاتدرائية عملا يمثل امتنانا و تمجيدا لله ودعا بعد إقامة الصلاة في أن يبارك الله في جهود الذين يعملون على إعادة ترميم الكاتدرائية.

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وقال البابا فرنسيس: "أغتنم هذه الفرصة لأعبر للباريسيين و كل الشعب الفرنسي، عن تأثري العميق بعد الحريق الذي طال كاتدرائية نوتدرام، شعرت بالألم و بالقرب منكم اكثر، يجب تقديم الشكر من قبل الكنيسة لكل هؤلاء الأشخاص الذين عملوا جاهدين لإنقاض الكاتدرائية، فليباركم الرب".

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