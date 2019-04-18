13 قتيلا و142 مفقودا إثر غرق سفينة في بحيرة بجمهورية الكونغو

قال فيليكس تشيسكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس إن 13 شخصا لقوا حتفهم وإن 142 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق سفينة هذا الأسبوع في بحيرة كيفو بشرق البلاد.

وحوادث السفن شائعة في الكونغو التي ليس لديها سوى عدد محدود من الطرق الممهدة التي تربط بين أرجاءها مترامية الأطراف وحيث تحمل السفن عادة ما يتجاوز بكثير طاقتها الاستيعابية.

وقال الرئيس "سنبذل ما في وسعنا لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي... إنه بسبب استخدام بعض المشغلين زوارق متهالكة نظرا لطمعهم".

وقال تشيسكيدي مخاطبا الصحفيين بالقرب من موقع الحادث في إقليم كيفو الجنوبي إن 37 من ركاب السفينة تم إنقاذهم.

ويبحث صيادون محليون عن المفقودين. وأبحرت السفينة من إقليم نورث كيفو يوم الاثنين وغرقت في البحيرة الواقعة بالقرب من منطقة كاليهي في إقليم ساوث كيفو.

وفي أحد أسوأ حوادث الزوارق المكدسة غرق زورق في نهر الكونغو في عام 2010 مما أسفر عن غرق 138 شخصا.

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