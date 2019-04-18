أنشيلوتي يطالب لاعبي نابولي بالذكاء والشجاعة من أجل العودة أمام أرسنال

قال كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي الإيطالي إن فريقه سيسعى إلى الهجوم ولكن دون التعجل بغية العودة في النتيجة أمام أرسنال الإنكليزي في مباراة العودة بربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وخسر نادي الجنوب الإيطالي أمام المدفعجية في لندن بهدفين مقابل صفر وهو ما يستوجب إحرازه لثلاثة أهداف الليلة.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "نريد أن نلعب من أجل فرصتنا طوال التسعين دقيقة ولا يعني ذلك أنه يجب علينا التسجيل في أول نصف أو ربع ساعة من عمر المباراة. نريد أن تبقى المباراة مفتوحة حتى آخر دقيقة".

وأضاف: "في ثلاث كلمات، نحن نحتاج للشجاعة والذكاء واللعب بقلب".

وأصبح نابولي الممثل الوحيد لإيطاليا في البطولات الأوروبية بعد إقصاء أياكس أمستردام المفاجئ ليوفنتوس من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

من جهته تعهد مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري بعدم اللجوء للدفاع بشكل كامل، وعبر عن ثقته بقدرة فريقه على الفوز بالمباراة خارج الديار.

أبرز مواجهات الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي

ويستضيف اليوم فرانكفورت الألماني بنفيكا البرتغالي في نفس الدور من البطولة بعد فوز الأخير بمباراة الذهاب في لشبونة 4-2.

كذلك يلاقي تشيلسي الإنكليزي بملعبه سلافيا براغ التشيكي بعدما حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف بينما يواجه فياريال الإسباني مهمة ثقيلة في ملعب مواطنه فالنسيا بعد فوز الأخير في لقاء الذهاب بملعب فياريال بنتيجة 3-1.

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