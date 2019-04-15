هكذا رد محمد صلاح على مشجعي تشيلسي أصحاب التعليقات العنصرية

بحركة ذكية ذات دلالة عالمية رد مهاجم نادي ليفربول لكرة القدم محمد صلاح على الحملة العنصرية التي استهدفته منذ بداية الأسبوع الجاري على مواقع التواصل من طرف بعض مشجعي نادي تشيلسي. محمد صلاح وخلال المواجهة الأولى التي جمعت ناديه بنادي ليفربول سجل صلاح هدفا رائعا وصف على مواقع التواصل الإجتماعي بالأسطوري، كما فضل اللاعب المصري القيام بحركة السلام ووقفة الشجرة المعروفة في رياضة اليوغا بعد الهدف والسجود وسط الملعب.

كانت هذه طريقة محمد صلاح للرد على المتهجمين عليه، خاصة وان هذه الحملة التي وصف فيها صلاح بالإرهابي لم تكن الأولى من نوعها. تصرف محمد صلاح أحدث جدلا بدوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صور صلاح وهو يسجد وكذلك حين قام بالحركة بشكل كبير. وذهب آخرون إلى إعادة استخدام صورة صلاح في مواضع أخرى للتعبير على كبر عقله وتصرفه الذكي.

مستخدمو ن آخرون للمواقع الإجتماعية أعادوا تركيب الصور حيث جعلوا صلاح من بين أبطال سلسلة "لعبة العروش".

عشاق محمد صلاح شكروه على موقفه هذا بتغريدات مختلفة حيث قال أحدهم "خلال الأسبوع، سخر مشجعو تشيلسي من دين الإسلام عن طريق إتهام محمد صلاح بالإرهابي لأنه مسلم عربي، أليست هذه مجرد عدالة جميلة وشاعرية حيث سجل مسلمان الأهداف ضد نادي تشيلسي صاحب الأنصارهم الأشرار ... حقا أحب هذه اللعبة عدالة جميلة ...". وأشار آخر: "محمد صلاح ركل العنصرية بعيدا عن عالم كرة القدم".

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