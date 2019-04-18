بعد حريق نوتردام ماكرون يقول إن البابا فرنسيس سيزور فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن البابا فرنسيس سيزور فرنسا في موعد لم يحدد بعد. وخيم الحزن على فرنسا هذا الأسبوع بسبب كارثة حريق ألحق أضرارا بالغة بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وقال ماكرون: "تحدثت هاتفيا مع البابا أمس. دعوته للحضور وسوف يأتي في الموعد الذي يناسبه". وقال البابا هذا الأسبوع إنه يشعر بالألم بسبب الحريق وشكر من خاطروا بحياتهم لإنقاذ الكاتدرائية، التي يرجع عمرها لقرون مضت، ومحتوياتها من المقتنيات الفنية التي لا تقدر بثمن.

وقال البابا أيضا إنه متحمس لرؤية الكاتدرائية يعاد ترميمها من جديد. وقال الفاتيكان إنه مستعد لتقديم الخبرات الخاصة بإعادة الترميم، لتتم إعادة بناء المعلم.

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صورة تفاعلية: كاتدرائية نوتر دام في باريس قبل وبعد الحريق