منظمة الصحة: عدد قتلى معارك طرابلس تجاوز المئتين

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن حوالي 205 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 18 مدنيا وأصيب 913 آخرون خلال القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وسقطت قذائف على حي ذي كثافة سكانية عالية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء مما زاد من معاناة المدنيين إثر هجوم بدأته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على العاصمة من الحكومة المعترف بها دوليا.

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