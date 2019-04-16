نيران الحرب في ليبيا تحرق ملايين الكتب المدرسية

كشف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبية، عادل جمعة، عن احتراق خمسة مليون نسخة منالكتب المدرسية ومستندات أخرى بمخازن الوزارة، جراء الاشتباكات العنيفة الجارية في ضواحي جنوب طرابلس.

وأفاد جمعة في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” معلومات عن الحادثة: “تعرضت مخازن الكتاب المدرسي التابعة لمركز المناهج التعليمية للقصف والدمار لتحترق خمسة مليون نسخة رصيد الوزارة من الكتاب المدرسي وكذلك حرق بطاقات تقدير الدرجات وسجلات التفتيش التربوي ومستلزمات الامتحانات من نماذج وكشوفات وسنظل نعمل من أجل التلميذ والطالب في بلادي”

من جهة اخرى كشف المسؤول في مصلحة المرافق التعليمية التابعة لحكومة الوفاق، أحمد اليونسي، إنّ “في ليبيا، أكثر من 100 مدرسة تحتاج إلى صيانة وعددا آخر يحتاج إلى إعادة تأهيل وإعمار.

و اضاف اليونسي أنّ “عدم حصر عدد المدارس المتضررة يأتي نتيجة توالي الحروب التي لم تتوقف. كذلك، فإنّ اللجان المكلفة بالحصر لم تستطع الوصول إلى مناطق عدّة بسبب وجود وزارتَين، تتبع كلّ واحدة منها إلى حكومة”. ويؤكد اليونسي أنّ “الانقسام الحكومي هو السبب المباشر لعدم تمكن الوزارة المعنية من توفير المال للبلديات بهدف صيانة تلك المدارس”.

و تجدر الاشارة بانطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات و اعادة ترميم المدارس بعد ان دمرتها الحرب و حرمت الاف الاطفال الليبيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة و ممارسة حقهم في التعليم .