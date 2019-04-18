شاهد: اللحظات الأولى لزلزال تايوان من داخل إحدى غرف الأخبار

التقط أحد موظفي قناة SET News اللحظات الأولى للزلزال الذي هز مدينة هوالين الساحلية فى شرق تايوان اليوم الخميس 18 نيسان/أبريل والذي بلغت قوته 6.1 درجة، وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في غرفة الأخبار الأضواء المعلقة وهي تتمايل من قوة الزلزال الذي ضرب البلاد.

واعتبره مسؤول بمكتب رصد الزلازل، أنه أشد زلزال تشهده الجزيرة خلال هذا العام وحتى هذه الأثناء.

هذا وتمايلت المباني وتقرر تعليق خدمات قطارات الأنفاق مؤقتا في العاصمة تايبه، وتم إجلاء التلاميذ من المدارس.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية في تايوان إلى انقطاع الكهرباء على نطاق ضيق في بعض مناطق تايبه، لكن محطات التكرير والخدمات النفطية تعمل على النحو المعتاد كما أعلنت الحكومة.

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