زلزال قوي يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا

قال شهود ومسؤولون ومرصد قنديلي التركي للزلازل إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز إقليم دينيزلي بغرب البلاد اليوم الأربعاء مما ألحق أضرارا ببعض المباني في المنطقة الزراعية.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لرؤساء بلديات ومديري أحياء في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال تحدثوا لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية.

وقال مركز قنديلي إن الزلزال الذي وقع في الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي (0634 بتوقيت غرينتش) كان على عمق خمسة كيلومترات وأعقبته أربع هزات تابعة تراوحت شدتها بين 4.2 و3.4 درجة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجة في حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي إنها بلغت 6.4 درجة.

وقال شاهين أغا (30 عاما) أحد سكان بلدة أجيبيام الواقعة قرب مركز الزلزال لرويترز في اتصال هاتفي "هذا أقوى زلزال شعرت به كنت بالخارج لكن الهزة كانت قوية جدا".

وأضاف "رأيت بعضا من بلاط الأسطح والطوب ومسخنات المياه الشمسية تسقط عن الأسطح. هناك بعض الشروخ في المباني. لم أر أي مبنى ينهار. الجميع بالخارج".

وقال مسؤولون من حي يوجاري وحي ينيكوي، مركز الزلزال، على قناة (إن.تي.في) إن نحو 20 مبنى ومنزلا لحقت بها أضرار. وما زال المسؤولون يقيمون الأضرار.

وقال محرم جيزي أحد سكان ينيكوي إن قريته شهدت أضرارا طفيفة "رأيت بعض المداخن تتحطم وبلاط أسطح يسقط على الشوارع. جدران بعض الحدائق انهارت كذلك. الجميع في حالة فزع وفي الخارج. لم يصب أحد".

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