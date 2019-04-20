ما هو القمر الوردي الذي صادف ظهوره في هذا الشهر ولماذا سمي بهذا الأسم؟

إنه ليس قمرا ورديا اللون، ولذلك سيصاب عشاق اللون الوردي بخيبة أمل كبيرة عندما ينظرون إلى القمر ويدركون أن اللون الوردي لا يطغى على الكوكب. يُطلق هذا الاسم على القمر خلال ظاهرة فلكية تحدث في الـ 19 من أبريل-نيسان، وهي ليلة تصادفت "الجمعة العظيمة". القمر الوردي من بين الظواهر الفلكية التي تحظى باهتمام علماء الفلك، وهي حدث مذهل يستحق بالتأكيد الكثير من الاهتمام.

يظهر القمر الوردي يوم الـ 19 عشر أبريل-نيسان المصادف لهذا الجمعة، وتبدأ مرحلة اكتمال القمر عند منتصف النهار وعشر دقائق بالتوقيت العالمي ويستمر ظهوره طوال الليل.

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ويمكن مشاهدة القمر الوردي في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتحدث الظاهرة عندما يسقط القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، فيضيء بأكمله باللون الوردي، وعلى من يرغب في مشاهدة الظاهرة الابتعاد عن أماكن التلوث الضوئي، لكي يتمكن من مشاهدة القمر ساطعا.

وحسب علماء الفلك، فظاهرة القمر الوردي هي القمر الثاني الكامل في شهر أبريل-نيسان، وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيضاء بالكامل. وكانت قبائل الهنود الحمر في أميركا تطلق عليه "القمر الوردي الكامل" لأن مظهره يشبه نوعا من الطحالب تسمى "الطحالب الوردية"، وهناك من يطبق عليه "القمر البيضة" أو "قمر السمك" أو "قمر نبات العشب" و"القمر النامي" وغيرها من الأسماء

واشتق اسم القمر الوردي نظرا لتزامنه مع موسم الزهور في فصل الربيع، حيث تنتشر الورود ذات اللون الزهري في الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير. وبإمكان عشاق النجوم مشاهدة ظاهرة فلكية ساحرة في الـ 18 مايو-أيار المقبل، وهي ظاهرة تسمى قمر الزهرة الكامل.