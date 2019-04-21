بالصور: تفجيرات الفصح بسريلانكا تستهدف كنائس وفنادق وتخلف مئات القتلى والجرحى

قال مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي إن تفجيرات وقعت في كنائس فنادق فاخرة بسريلانكا في عيد القيامة اليوم الأحد أسفرت عن مقتل 156 شخصا بينهم 35 أجنبيا وإصابة أكثر من 400، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

1 2 Reuters 1 2 Chamila Karunarathne - Anadolu Agency - Chamila Karunarathne 1 2 AFP 1 2 garikaalan via Twitter 1 2 ISHARA S. KODIKARA / AFP 1 2 Reuters/Derana TV 1 2 Ishara Kodikara AFP 1 2 Reuters 1 2 Reuters 1 2 دينوكا لياناوات-رويترز

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا وأوضحت صور جثثا على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

وذكرت تقارير إعلامية أن 25 شخصا قُتلوا في هجوم على كنيسة في باتيكالوا بالإقليم الشرقي.

واستهدفت الهجمات أيضا ثلاثة فنادق هي شانجراي-لا كولومبو وكينجسبري وسينامون جراند كولومبو. ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات على الفنادق قد أسقطت قتلى.

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