رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان يقول تشكيل مجلس عسكري مدني "مطروح للنقاش"

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الأحد أن تشكيل مجلس عسكري مدني، وهو أحد مطالب النشطاء، "مطروح للنقاش".

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مقابلة أجراها معه التلفزيون السوداني، أنه إذا قدمت القوى السياسية مقترحا لتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها غدا فسيسلمها المجلس العسكري السلطة.

وقال إن الرئيس السابق عمر البشير وكبار المسؤولين بالنظام السابق "كلهم في السجن".

وكانت وكالة السودان للأنباء قد ذكرت اليوم الأحد أن وفدا سودانيا سيزور الولايات المتحدة قريبا لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة عن البرهان رئيس "يمكن الوفد تشكل وسيسافر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

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